В Новошешминском районе Татарстана открыли мемориальные доски участникам СВО
В селе Слобода Екатерининская Новошешминского района Татарстана открыли мемориальные доски в честь погибших участников СВО Александра Красникова и Алексея Полякова.
На торжественной церемонии присутствовали местные жители, военные, волонтеры, а также родные и близкие погибших. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Айдар Метшин и руководитель исполкома района Егор Тарнавский.
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