В Госдуме предложили пересмотреть правила наследования пенсионных накоплений

В России накопительная часть пенсии переходит к наследникам только в случае смерти человека до назначения пенсии или получения срочной выплаты. Если смерть наступила после назначения бессрочной выплаты, средства остаются в системе. Это вызывает у граждан ощущение потери контроля над своими сбережениями и снижает интерес к добровольным взносам, отмечают в Госдуме.

Законотворцы предлагают пересмотреть действующий порядок наследования пенсионных накоплений. Инициатива сделает систему более логичной для граждан и может повысить интерес к добровольным взносам, считает председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Расширение возможностей наследования — например, предоставление права передавать остаток накоплений в случае смерти на любом этапе — делает систему более логичной для граждан и может повысить интерес к добровольным взносам», — отметил Сергей Гаврилов.

Однако в Банке России предупреждают, что пересмотр действующих подходов к выплате правопреемникам будет противоречить основным принципам осуществления пожизненных выплат и негативно повлияет на финансовую устойчивость страховщиков по ОПС.

