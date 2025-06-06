Прокуратура Пестречинского района проверяет массовую гибель рыбы в озере возле СНТ «Шемелка»
Прокуратура Пестречинского района начала проверку после публикации в соцсетях видеозаписи о массовой гибели рыбы в озере близ садоводческого товарищества «Шемелка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Согласно предварительной информации, в озеро был сброшен опасный химикат, что привело к гибели рыбы.
Ведомство намерено выяснить причины произошедшего и проверить, соблюдаются ли природоохранные нормы. Если будут найдены нарушения, прокуратура примет меры.
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