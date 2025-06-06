Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, подчеркнув важную роль мусульманской общины в жизни России. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Президент заявил, что этот праздник, символизирующий завершение паломничества к святым местам, способствует единству людей и дарит радость от связи с историческим и духовным наследием предков.

— Мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми делами и заботой о нуждающихся, — говорится в обращении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин также подчеркнул деятельность мусульманских организаций по воспитанию молодежи и поддержку защитников Отечества.

— Отрадно, что они активно участвуют в жизни страны и уделяют внимание семейным ценностям и культурным инициативам, — добавил президент.

Напомним, что сегодня, 6 июня 2025 года, мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — один из главных праздников в исламе. Этот праздник жертвоприношения символизирует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Курбан-байрам основан на истории пророка Ибрахима, который, следуя указаниям Аллаха, готов был принести в жертву своего сына Исмаила, но в последний момент получил барашка вместо него. Праздник длится три дня и включает в себя обряд жертвоприношения, который позволяет верующим приблизиться к Аллаху.

Анастасия Фартыгина