Минприроды предложило в разы увеличить экологический сбор, что может привести к росту цен на товары

Фото: Владимир Васильев

Министерство природных ресурсов и экологии России предложило значительно увеличить экологический сбор почти на все товары, включая одежду, электронику и упаковку. Бизнес уже предупредил о возможном росте цен на продукцию. Об этом сообщил РБК.

Проект постановления правительства увеличивает ставки экосбора для большинства групп товаров. Например, планируется, что сбор на одежду вырастет в 4,5 раза, до 89,2 тыс. рублей за тонну, на нефтепродукты — в три раза, до 12,7 тыс. рублей, а на батареи — до 169,8 тыс. рублей, что в 3—3,5 раза выше текущих ставок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Представитель Минприроды подтвердил, что министерство совместно с другими ведомствами работает над корректировкой ставок. Он уточнил, что цель экологического сбора — стимулировать производителей и импортеров к самостоятельной утилизации отходов.

В настоящее время проект находится на рассмотрении в Минэкономразвития.

Напомним, что в Татарстане с 14 апреля по 14 июня и с 8 сентября по 8 ноября 2025 года пройдет акция «Чистые леса Татарстана», направленная на улучшение экологической ситуации в лесах республики. Основная цель мероприятия — очистка лесных территорий от мусора и поддержание их в чистоте.



Анастасия Фартыгина