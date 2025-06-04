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Российские войска освободили населенные пункты Редкоруб в ДНР и Кондратовка в Сумской области

13:34, 04.06.2025
Российские войска освободили населенные пункты Редкоруб в ДНР и Кондратовка в Сумской области
Фото: Максим Платонов

Российские войска освободили населенный пункт Редкоруб, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении министерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области.

Накануне российские военные освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области.

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