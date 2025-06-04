Российские войска освободили населенные пункты Редкоруб в ДНР и Кондратовка в Сумской области
Российские войска освободили населенный пункт Редкоруб, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении министерства.
Также подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области.
Накануне российские военные освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области.
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