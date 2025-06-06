Татарстан в топ-3 лучших регионов России для семейного отдыха в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты «Яндекс Путешествий» назвали лучшие города России для семейного отдыха в 2025 году. Ставропольский край оказался самым выгодным регионом для поездок с детьми, где средняя стоимость ночи в отеле составляет 9150 рублей. Татарстан занял второе место с ценой 9170 рублей за ночь, а Ленинградская область замкнула тройку с ценой 9355 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Среди городов с доступными ценами лидирует Москва — 7330 рублей за ночь, за ней идут Калининград (8635 рублей) и Санкт-Петербург (8950 рублей). Семейные поездки, как и прежде, пользуются популярностью в курортных регионах, таких как Крым, Краснодарский край и Дагестан, где отдых с детьми обычно длится 6–8 дней.

Аналитики подчеркивают, что в этом году срок бронирования летних поездок практически не отличается от обычных путешествий и составляет 3–4 месяца.

Напомним, что казанский отель вошел в топ-3 лучших мест для городского отдыха в России.



Анастасия Фартыгина