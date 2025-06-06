Татарстан занял второе месте среди регионов России по срокам POS-кредитов

Фото: Максим Платонов

В апреле 2025 года средний срок товарных кредитов (POS-кредитов) в России увеличился на 10,5%, достигнув 14,7 месяца. Это второй месяц подряд, когда наблюдается рост после длительного падения, начавшегося в июне 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Среди 20 регионов, лидирующих по этому показателю, Татарстан занял второе место со средним сроком кредитов 15,6 месяца, уступая только Кемеровской области (15,9 месяца). На одном уровне с Татарстаном находятся Ставропольский и Пермский края.

Заметим, что в Татарстане был зафиксирован наиболее значительный рост срока кредитов — на 19,1% за месяц. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков уточнила, что данный рост наблюдается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, так как банки становятся более осторожными в оценке кредитных рисков.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что Татарстан вошел в топ-5 регионов России, где значительно увеличилась доля отказов по заявкам на POS-кредиты.



Анастасия Фартыгина