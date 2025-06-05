В Казани из-за самовольно установленной колонки снова отключили газ в целом доме

Фото: Александра Шарафиева

В Казани снова произошла аварийная ситуация, связанная с самовольным подключением газового оборудования. Об этом сообщила Госжилинспекция Татарстана.

В доме №166 по улице Краснококшайской из-за неправильной установки водонагревательной колонки в одной из квартир произошла подача воды в газопровод, что привело к экстренному отключению газа во всем доме. Личность виновника устанавливается.

Это уже 19-й подобный случай в республике в этом году. Двенадцать человек, ранее допустивших аналогичные нарушения, уже привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 97 тыс. рублей.

Самостоятельная установка и замена газового оборудования, в том числе водонагревательных колонок, категорически запрещена. За нарушение этого правила гражданам грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей. В случае если самовольные действия приведут к аварии или угрозе жизни и здоровью людей, штраф может значительно возрасти — от 50 до 150 тыс. рублей. Кроме того, виновник несет расходы за отключение и последующее подключение газа.

Рената Валеева