Москва предостерегла союзников от сотрудничества с создателем IELTS
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня выступила с резким заявлением, предостерегая дружественные России государства от сотрудничества с Великобританией и деятельностью Британского совета*. Сегодня его признали нежелательной организацией. Она обвинила страну в использовании организации для вмешательства во внутренние дела других стран и подрыва их суверенитета, пишет ТАСС.
Она утверждает, что Лондон использует позиции влияния, приобретенные Британским советом*, для вмешательства во внутренние дела других государств, напрямую угрожая их суверенитету и территориальной целостности.
Захарова подчеркнула, что российские компетентные органы располагают данными о причастности Британского совета* к тайным операциям британских спецслужб. После начала СВО на Украине, по ее словам, организация активно участвовала в общезападных усилиях по дискредитации российской политики и посягательству на российское влияние, особенно на пространстве СНГ, используя «мягкую силу» и грантовые программы.
Дипломат отметила, что даже после закрытия российского отделения Британского совета*, головная структура продолжила свою работу, вовлекая российских граждан.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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