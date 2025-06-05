Москва предостерегла союзников от сотрудничества с создателем IELTS

Фото: Татьяна Демина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня выступила с резким заявлением, предостерегая дружественные России государства от сотрудничества с Великобританией и деятельностью Британского совета*. Сегодня его признали нежелательной организацией. Она обвинила страну в использовании организации для вмешательства во внутренние дела других стран и подрыва их суверенитета, пишет ТАСС.

Она утверждает, что Лондон использует позиции влияния, приобретенные Британским советом*, для вмешательства во внутренние дела других государств, напрямую угрожая их суверенитету и территориальной целостности.

скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Захарова подчеркнула, что российские компетентные органы располагают данными о причастности Британского совета* к тайным операциям британских спецслужб. После начала СВО на Украине, по ее словам, организация активно участвовала в общезападных усилиях по дискредитации российской политики и посягательству на российское влияние, особенно на пространстве СНГ, используя «мягкую силу» и грантовые программы.

Дипломат отметила, что даже после закрытия российского отделения Британского совета*, головная структура продолжила свою работу, вовлекая российских граждан.

Рената Валеева