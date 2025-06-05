Мухаметшин предложил распространить проект Школьной волейбольной лиги в Поволжье
В Пензе завершилось заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа. Как сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем телеграм-канале, одной из ключевых тем встречи стало развитие массового спорта в регионах.
Депутаты в Пензенском областном драмтеатре обсудили опыт различных регионов ПФО в популяризации физической культуры и спорта среди населения.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин представил успешный опыт Татарстана, где более 65% населения (более 2,4 млн человек) систематически занимаются спортом. В республике действуют 127 спортивных федераций и 164 спортшколы, в которых тренируются свыше 90 тыс. юных спортсменов.
Особое внимание Мухаметшин уделил Школьной волейбольной лиге (ШВЛ) Татарстана, охватывающей более 35 тыс. школьников. Он призвал коллег-законодателей рассмотреть возможность распространения подобного проекта в других регионах Поволжья.
«Это не просто спорт и здоровый образ жизни, — подчеркнул Фарид Мухаметшин. — Ребята играют за класс, за школу, за район, таким образом воспитывается патриотизм».
Футбол стал любимым видом спорта для дружеских состязаний среди жителей Казани. Среди других популярных видов спорта — баскетбол и волейбол (по 16%), а также боксерские спарринги (7%).
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