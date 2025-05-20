Футбол — самый популярный вид спорта для дружеских соревнований у казанцев

. Фото: Динар Фатыхов

Футбол стал любимым видом спорта для дружеских состязаний среди жителей Казани. Согласно исследованию Olimpbet, 37% опрошенных предпочитают играть в футбол с друзьями. При этом 48% казанцев активно участвуют в спортивных соревнованиях, причем 26% делают это каждую неделю.

Многие участвуют в состязаниях ради спортивного интереса (37%) или для активного отдыха (26%). 19% видят в этом мотивацию, а лишь 16% соперничают ради победы. Интересно, что 36% участников опроса испытывают удовлетворение от победы над друзьями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других популярных видов спорта — баскетбол и волейбол (по 16%), а также боксерские спарринги (7%). Каждый четвертый получает предложения посоревноваться от друзей и 41% всегда готовы принять вызов. Однако 38% согласятся, только если уверены в своей победе.

Что касается призов, почти четверть опрошенных (23%) выбирают деньги. 20% собирают призовой фонд свыше 20 тыс. рублей, а 40% сражаются за суммы от 10 до 20 тыс. Почти половина участников (44%) отмечают, что чаще всего выходят из состязаний победителями, тогда как 33% считают, что в дружбе важнее не победа, а участие.

Анастасия Фартыгина