Роспотребнадзор опроверг фейковое письмо о химической угрозе в Нижегородской области

Фото: Татьяна Демина

Роспотребнадзор предупредило о распространении ложной информации. Ведомство официально опровергло рассылку фальсифицированного письма якобы от имени руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, касающегося «выявления опасных химических соединений на территории Заволжья и прилегающих районов Нижегородской области».

По электронной почте в администрации органов местного самоуправления области и редакции СМИ поступает поддельное письмо, в котором содержится несоответствующая действительности информация о якобы необходимых срочных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с некой техногенной аварией. Рассылка также содержит поддельное письмо от губернатора Нижегородской области.

— Обращаем внимание, что эта информация является полностью недостоверной! Призываем всех обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных данных! — подчеркивает Роспотребнадзор.

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Рената Валеева