В 2024 году в России выросло число заболевших гемофильной инфекцией и корью

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В 2024 году в России зарегистрировали резкий рост заболеваемости гемофильной инфекцией и корью. По данным Роспотребнадзора, количество случаев гемофильной инфекции увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 3526 случаев, сообщили «Ведомости».

Это превышает среднемноголетний показатель более чем в 13 раз. Заболеваемость корью также возросла: в этом году было зафиксировано 22 455 случаев, что на 72% больше, чем в 2023 году.

Для предотвращения вспышек заболеваний вакцинация должна охватывать не менее 95% населения, однако после пандемии COVID-19 уровень вакцинации снизился. Экономический ущерб от кори в прошлом году составил более 2,1 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гемофильная инфекция, вызываемая гемофильной палочкой, может привести к серьезным заболеваниям, включая пневмонию и менингит. Вакцинацию против этой инфекции начали вводить в России в 2011 году, но она все еще недостаточно изучена. Эпидемиолог Василий Власов уточнил, что «гемофильная инфекция поражает в основном маленьких детей», и призвал к вакцинации детей с младенчества.

Роспотребнадзор связывает рост заболеваемости с повышением чувствительности эпиднадзора и улучшением диагностики.

Напомним, что в Татарстане официально завершился сезон гриппа и ОРВИ, текущая заболеваемость на 33% ниже эпидемиологического порога. За последнюю неделю в республике зарегистрировано всего 25 случаев гриппа.

Анастасия Фартыгина