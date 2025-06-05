МЭА прогнозирует падение инвестиций в мировую нефтедобычу впервые за пять лет

Фото: Максим Платонов

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение суммарных объемов инвестиций в нефтедобычу в мире на шесть процентов по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аналитики МЭА отмечают, что подобное снижение будет зафиксировано впервые за последние пять лет. Последний раз мировые инвестиции в нефтедобычу падали во время пандемии коронавируса.

В этот раз снижение вложений вызвано сокращением рентабельности сектора на фоне удешевления сырья и снижения глобального спроса, в том числе из-за эскалации торговых войн.

МЭА ожидает, что в 2025 году падение инвестиций в нефтедобычу станет самым стремительным за последние девять лет. Изначально аналитики прогнозировали, что расходы на добычу нефти и газа останутся на уровне 2024 года. Однако на фоне наблюдающегося падения мировых цен на сырье «настроения в отрасли стали более мрачными». В результате суммарный объем инвестиций в этом году может снизиться до чуть менее $570 млрд.

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», где обсуждали новые идеи технологических компаний. Основное внимание уделили инновациям в производстве композитов и нефтедобыче.

Рената Валеева