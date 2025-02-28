Минниханов обсудил инновации в области композитов и нефтедобычи на совете «Татнефтехиминвест-холдинга»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», где обсуждали новые идеи технологических компаний. Основное внимание уделили инновациям в производстве композитов и нефтедобыче, сообщили в пресс-службе главы региона.
- Компания «Техпром-Композит» из Екатеринбурга представила свои разработки композитных материалов, которые можно использовать в авиакосмической, радиоэлектронной и нефтегазовой отраслях. Эти материалы изготавливаются на основе суперконструкционных и инженерных термопластов.
- «Региональный инженерный центр» рассказал о новых технологиях формованного литейного кокса. Этот материал востребован среди производителей строительных материалов, таких как «Технониколь». Минниханов поручил специалистам ТАНЕКО, ТАИФ-НК и «Татнефтехиминвест-холдинга» изучить возможность внедрения этих технологий, так как потребность в литейном коксе будет расти.
- Компания «Аптрейд» из Москвы представила маркетплейс для крупных бизнесов. Минниханов подчеркнул важность развития электронных коммерческих платформ в современном мире.
- Также на заседании выступил дизайн-центр ФИЦ «Казанский научный центр РАН», который продемонстрировал свои достижения в микроэлектронике.
Напомним, что основу экономики Татарстана составляют нефтедобыча и нефтепереработка, а также нефтехимия — республика является крупнейшим производителем синтетического каучука и полимеров.
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