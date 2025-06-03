В 2025 году более 220 тыс. детей из Татарстана отдохнут в летних лагерях

На организацию детского отдыха в республике ежегодно выделяется 2,5 млрд рублей

Максим Платонов. Фото: Максим Платонов

В этом году на объектах детского отдыха и оздоровления будет организовано пребывание 220 687 детей. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на брифинге.

Стационарные лагеря смогут принять 119 тыс. детей. Более 66 тыс. школьников отправятся отдыхать в лагеря труда и отдыха, на санитарно-курортные объекты, а также в палаточные, пришкольные лагеря.

Отдых для детей в Татарстане обеспечивает 1624 организации.

Еще 7 тыс. татарстанских детей летом поедут на отдых на черноморское побережье в лагеря, расположенные в Крыму и Краснодарском крае. Садыков уточнил, что дети поедут и в лагеря Анапы, где произошел разлив мазута, но будут купаться не в море, а в бассейне.

Сайфиева Дарья