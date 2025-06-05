ДУМ Татарстана: татарстанские паломники благополучно прибыли на Арафат

Группа паломников из Татарстана, организованная Духовным управлением мусульман республики, благополучно прибыла на гору Арафат, где проведет весь день в молитвах. Как сообщили представители ДУМ, татарстанские хаджии совершают коллективные дуа, обращаясь к Всевышнему с просьбами о благополучии мусульманской уммы и России.

Особое внимание в молитвах уделено ситуации в Газе. Паломники просят Аллаха о спасении и освобождении притесняемых мусульман, о наступлении мира и спокойствии на земле Палестины, о прекращении страданий единоверцев.

Кроме того, татарстанские хаджии вознесли молитвы за российских солдат, участвующих в СВО. Они просили о защите воинов, их благополучном возвращении домой и скорейшей победе над врагом, а также о процветании Родины.

Отдельная молитва была совершена за раиса Татарстана Рустама Минниханова. Паломники просили Аллаха о поддержке раиса в делах на благо ислама, о сохранении межнационального мира и согласия в обществе, а также о наградах и милости за его помощь в организации хаджа для татарстанцев.

Хадж — паломничество в Мекку, которое является одним из пяти столпов ислама и обязательным для каждого мусульманина, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет с 4 по 9 июня.

Рената Валеева