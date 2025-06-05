Польша претендует на проведение летних Олимпийских игр в 2040 или 2044 году
Польша официально заявила о своих намерениях подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2040 или 2044 году. Об этом сегодня журналистам сообщил министр спорта и туризма республики Славомит Нитрас, пишет РИА «Новости».
— Мы активно работаем над подготовкой необходимых стратегических документов, которые позволят нам организовать Олимпийские игры на территории Польши, — заявил Нитрас.
Он подчеркнул, что министерство изучает опыт стран, ранее принимавших Олимпиаду, чтобы максимально эффективно подготовиться к этому масштабному событию.
Особое внимание министр уделил знаменательной дате — столетию Варшавского восстания, которое приходится на 2044 год.
— Мы будем стремиться к проведению Игр в 2040 году, но идея проведения Олимпиады в Варшаве в 2044 году, в сотую годовщину этого героического события, также вызывает у нас огромную гордость и является для нас очень привлекательной, — сказал Нитрас.
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