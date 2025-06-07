Аналитики НКР заявили об исчерпанном потенциале роста крупных вкладов

Фото: Максим Платонов

По данным рейтингового агентства НКР, приток средств состоятельных вкладчиков стал ключевым драйвером роста банковских депозитов за последние два года.

За 24 месяца, завершившихся 31 марта 2025 года, наибольший прирост показали вклады в диапазоне от 3 до 10 млн рублей. Их объем достиг почти 9,8 трлн рублей, увеличив средний размер вклада на 37% — до 413 тыс. рублей.

При этом доля этой категории вкладчиков составляет всего 1% от общего числа, но на них приходится почти половина (47,9%) всех средств населения в банках.

Эксперты НКР считают, что возможности для дальнейшего роста крупных вкладов исчерпаны. Снижение процентных ставок приведет к перераспределению средств состоятельных клиентов из банковской сферы в недвижимость и финансовые инструменты фондового рынка.

Матвей Гавриков