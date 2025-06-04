В России появилась новая схема мошенничества с «независимыми девушками»

Фото: Реальное время

Компания F6 предупредила россиян о новой мошеннической схеме, где злоумышленники выдают себя за «финансово независимых девушек». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мошенники ищут жертв на сайтах знакомств и в Telegram, используя фейковые профили с фотографиями девушек в возрасте 23—27 лет. В анкетах указаны общие интересы, а местом проживания значатся города с населением 200—600 тысяч человек. Активно упоминается криптотрейдинг.

Сначала аферисты предлагают помощь в инвестировании или делятся «источником дохода», заманивая жертву фальшивым Telegram-ботом. Злоумышленники убеждают перевести деньги, маскируя это под депозиты. С помощью такой схемы уже похищено более 40 млн рублей.

F6 рекомендует внимательно относиться к подобным предложениям и предупреждать близких об опасности.

Матвей Гавриков