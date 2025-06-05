Мусульмане Татарстана отметят Курбан-байрам: правила празднования

Мусульмане Татарстана готовятся отметить Курбан-байрам, который выпадает на 6 июня. Важной традицией праздника является жертвоприношение овец, коз, коров и верблюдов.

По правилам, мясо жертвенного животного нельзя продавать, его следует употреблять в пищу, делиться с близкими или помогать нуждающимся.

Шкуру животного рекомендуется использовать по назначению или утилизировать, закопав в землю. Кости также подлежат утилизации либо могут быть отданы собаке, если не планируется их использование.

Кровь животного необходимо утилизировать путем закапывания. Если в утробе жертвенного животного обнаруживается сформированный плод с признаками жизни, его также следует принести в жертву согласно установленным нормам.

