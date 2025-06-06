Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +25 градусов

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 4–9 м/с, местами порывами до 12 м/с. Утром ожидается порядка +11 градусов и выше. Днем температура в Татарстане составит от +20 до +25 градусов, в Казани — от +23 до +25 градусов.

Галия Гарифуллина