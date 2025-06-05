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Мишустин предложил странам СНГ использовать единую систему таможенного транзита

12:06, 05.06.2025

Это поможет укрепить внешнеэкономические связи в организации

Мишустин предложил странам СНГ использовать единую систему таможенного транзита
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам из стран СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита, который принят в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Для укрепления внешнеэкономических связей объединения принято соглашение о единой системе таможенного транзита. Оно открыто для всех стран, позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности для всех трансграничных перевозок, — сказал глава российского правительства.

В Содружество Независимых Государств (СНГ) входят девять государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан находится в статусе ассоциированного члена СНГ.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что внешнеторговый оборот России со странами СНГ достиг 10 трлн рублей.

Дарья Сайфиева

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