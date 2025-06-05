Мишустин предложил странам СНГ использовать единую систему таможенного транзита

Это поможет укрепить внешнеэкономические связи в организации

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам из стран СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита, который принят в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Для укрепления внешнеэкономических связей объединения принято соглашение о единой системе таможенного транзита. Оно открыто для всех стран, позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности для всех трансграничных перевозок, — сказал глава российского правительства.

В Содружество Независимых Государств (СНГ) входят девять государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан находится в статусе ассоциированного члена СНГ.



Ранее Михаил Мишустин сообщил, что внешнеторговый оборот России со странами СНГ достиг 10 трлн рублей.

Дарья Сайфиева