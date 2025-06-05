«Яндекс» почти втрое увеличил свою долю на рынке цифровых книг в 2024 году

В 2024 году российский рынок цифровых книг значительно вырос, увеличившись на 37% и достигнув 19,72 млрд рублей. Это составило 15,6% от общего объема книжного рынка, который оценивается в 126,4 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Сервис «Яндекс Книги», ранее известный как «Букмейт», стал одним из главных игроков на этом рынке, увеличив свою долю почти в три раза — до 15,7%. Он занял второе место, следуя за лидером, группой компаний «Литрес», которая контролирует 47,1% рынка, хотя ее доля сократилась на 11,6 процентного пункта по сравнению с прошлым годом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты уточняют, что рост потребления литературы в подписочном формате и интерес к аудиокнигам способствуют этому успеху. Виталий Григораш, руководитель сервиса «Яндекс Книги», подчеркивает: «Экосистемные игроки, такие как «Яндекс», нацелены на вовлечение новых людей в регулярное потребление книжного контента, и основной драйвер здесь — подписка».

Напомним, что стали известны финалисты XX сезона премии «Большая книга». В этом году в конкурсе участвуют 15 произведений в двух номинациях: «Нон-фикшен» и «Художественная проза».



Анастасия Фартыгина