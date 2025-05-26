В России впервые утвердили учебник по беспилотникам для школьников

Фото: Максим Кокунин

Первое в стране учебное пособие по беспилотным авиационным системам получило статус учебника и вошло в федеральный перечень. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Геоскан».

Учебник под названием «Беспилотные летательные аппараты. 8—9 классы» был разработан совместно с ГК «Просвещение». Новый статус позволяет школам централизованно закупать это издание, что облегчит его внедрение в образовательный процесс. Учебник был создан в рамках федеральной инициативы «Кадры для беспилотных авиационных систем» и нацелен на привлечение молодежи к этой перспективной области.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он предназначен для изучения темы беспилотников в рамках модуля «Робототехника» в курсе «Труд (технология)». Также его можно использовать во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании.

Это единственное школьное пособие по беспилотным авиационным системам, прошедшее государственную экспертизу. Учебник включает главы о введении в беспилотную авиацию, классификации и устройстве беспилотников, основах пилотирования и программирования автономных полетов.

Напомним, что в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий.



Анастасия Фартыгина