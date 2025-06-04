Семья погорельцев получила новый дом благодаря помощи неравнодушных людей

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

Семья Моисеевых из села Усады переехала в новый дом спустя три месяца после трагического пожара, унесшего жизнь бабушки. Их прежний дом сгорел в начале марта, когда дедушка был на работе, а дети и мама едва успели спастись благодаря пожарному извещателю. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Построить новое жилье помогли неравнодушные люди: местные жители, меценаты и землячество. Дом с четырьмя комнатами, кухней и санузлом полностью оборудован мебелью и бытовой техникой. Средства на строительство собирали всем миром, а строители завершили работы за короткий срок.

Глава района отметил, что, благодаря меценатам и активистам землячества, в этом году для погорельцев построили три дома и отремонтировали 10. Руководитель землячества Галина Ганюкинова подчеркнула, что помощь оказывается оперативно и адресно.

Семья прожила временно в мечети, где им предоставили комнату и питание. После переезда в новый дом старшая внучка Вероника пообещала учиться только на «пятерки».

Матвей Гавриков