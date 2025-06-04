В ЕС остановили автопроизводства из-за ограничений Китая на экспорт металлов

Из-за ограничений на поставку редкоземельных металлов, введенных Китаем, некоторые заводы по производству автомобильных запчастей в Европейском союзе были вынуждены остановить производство. Об этом сообщило агентство Reuters.

Редкоземельные металлы играют ключевую роль в производстве автомобильных комплектующих, а также важны для производителей аэрокосмической техники, полупроводников и военных подрядчиков. Китай, доминируя в горнодобывающей промышленности, имеет серьезные рычаги в торговой войне с США.

Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне подчеркнул, что ЕС должен покончить с зависимостью от таких стран, как Китай. Он отметил, что ограничения на экспорт, введенные Пекином, усиливают решимость Брюсселя диверсифицировать импорт.

Немецкие и американские автопроизводители жалуются, что ограничения ставят под угрозу их производство. Генеральный директор немецкой ассоциации электротехнической и цифровой промышленности ZVEI Вольфганг Вебер сообщил, что у некоторых компаний запасов хватит лишь на несколько недель или месяцев.



«Реальное время»