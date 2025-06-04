Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для «Интерфакс». Подробности беседы озвучит помощник президента Юрий Ушаков на предстоящем брифинге.

По словам Трампа, разговор длился около 1 часа 15 минут. Стороны обсудили нападение Украины на российские аэродромы. Путин заявил, что Россия вынуждена будет ответить на эти атаки.

Также лидеры затронули тему Ирана и его ядерной программы. Трамп подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, отметив согласие с Путиным в этом вопросе. Президент России предложил помощь в переговорах с Ираном для их скорейшего завершения. Трамп указал на необходимость принятия Тегераном решения в кратчайшие сроки.

Американский лидер назвал разговор «хорошим», но уточнил, что он не приведет к немедленному миру.

Матвей Гавриков