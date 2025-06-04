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Суд обязал УК выплатить компенсацию пострадавшим на качелях детям

18:16, 04.06.2025

Суд в Орске обязал управляющую компанию выплатить компенсацию детям, пострадавшим на качелях.

1 апреля этого года три ребенка получили ушибы во время обрушения качелей на проспекте Ленина, 85. Суд удовлетворил иск прокурора Октябрьского района и обязал ООО «УК «Альтернатива» выплатить по 20 тысяч рублей каждому пострадавшему ребенку. Причиной инцидента стало ненадлежащее содержание детской площадки управляющей компанией.

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