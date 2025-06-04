В Пензе девять человек заболели мышиной лихорадкой

В ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» поступили девять пациентов с мышиной лихорадкой.

Мышиная лихорадка — опасное и тяжелое заболевание. Симптомы появляются через две-три недели после заражения. Температура тела повышается до 39—40 градусов, больного беспокоят озноб, головная боль, тошнота и снижение остроты зрения. От простуды лихорадка отличается отсутствием насморка, кашля и болей в горле.

На четвертый-пятый день появляются боли в пояснице и животе, различные кровоизлияния и кровотечения, снижается диурез и развивается острая почечная недостаточность. В случае неэффективности методов лечения применяется гемодиафильтрация — подключение к аппарату искусственной почки.

Специалисты призывают граждан не заниматься самолечением и при появлении первых признаков немедленно обращаться к врачу.

