Ученый объяснил, почему прогноз погоды на месяцы вперед редко бывает точным

Фото: Динар Фатыхов

Прогноз погоды на месяцы вперед часто оказывается неточным. Это связано с особенностями поведения влаги в атмосфере, рассказал руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы Института океанологии РАН имени Ширшова, академик РАН Сергей Гулев.

По словам ученого, капли могут существовать в облаках до 10 суток, прежде чем пролиться на землю. Это объясняет предел предсказуемости погоды. Влага играет роль топлива для атмосферы. Когда старая влага выпадает и формируется новая, система «сбрасывает» исходные условия, из-за чего долгосрочные прогнозы теряют точность.

Океан называют главным хранилищем тепла. Он накапливает и медленно отдает энергию, влияя на климат в более длительной перспективе. «Океан способен аккумулировать и сохранять тепло и энергию в течение очень долгого времени. Это делает его особым компонентом земной климатической системы, потому что он способен эту энергию переработать», — добавил академик.

