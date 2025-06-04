МИД осудил тренировочные стрельбы Японии вблизи российских границ

Фото: Татьяна Демина

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест в связи с проведением Японией тренировочных стрельб в открытом море в непосредственной близости от российских границ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

— Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми, — говорится в заявлении ведомства.

МИД подчеркнул, что подобные действия являются провокационными и не способствуют укреплению доверия и безопасности в регионе.

Ранее Минобороны Белоруссии объявило о переносе основных маневров совместных с Россией учений «Запад-2025» вглубь территории страны, подальше от западных границ.



Рената Валеева