Белоруссия перенесет основные маневры «Запад-2025» вглубь своей территории

Фото: Динар Фатыхов

Минобороны Белоруссии объявило о переносе основных маневров совместных с Россией учений «Запад-2025» вглубь территории страны, подальше от западных границ. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, пишет РИА «Новости».



По словам министра, данное решение было принято, несмотря на отсутствие прогресса в возвращении к выполнению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Белоруссии.

— Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства Белоруссии особо отметил, что учения «Запад-2025» не направлены против кого-либо. Он также подчеркнул несопоставимость масштабов учения с мероприятиями, проводимыми государствами-членами НАТО в Европе.

— По интенсивности и масштабам учение «Запад» всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства — члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств, — заключил Хренин.

Накануне российские корабли Балтийского флота при поддержке авиации и сил Северного флота начали масштабные учения в акватории Балтийского моря.



Рената Валеева