Банк России опубликовал курс валют на четверг, 5 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 5 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар подешевел на 0,35 рубля, юань — на 0,04 рубля, евро — на 0,62 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,5 рубля;
- евро — 89,31 рубля;
- юань — 10,87 рубля.
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