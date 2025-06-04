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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 5 июня

17:38, 04.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 5 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 5 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар подешевел на 0,35 рубля, юань — на 0,04 рубля, евро — на 0,62 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,5 рубля;
  • евро — 89,31 рубля;
  • юань — 10,87 рубля.
Рената Валеева

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