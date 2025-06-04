Суд присудил компенсацию психологу, но смерть ответчика лишает его возможности получить деньги

Арбитражный суд постановил взыскать миллион рублей с миграционного консультанта Сергея Беседина в пользу психолога Александра Шахова. Однако получить компенсацию Шахов не сможет, поскольку ответчик умер вскоре после решения суда.

В мае 2024 года Шахов заключил договор с Бесединым на оформление итальянского гражданства за €105 тысяч. Психолог внес аванс в размере миллиона рублей, но через месяц отказался от услуг и потребовал вернуть деньги. Беседин заявил, что потратил 733 тысячи рублей на подготовку документов, и предложил вернуть только часть суммы. Суд не принял во внимание представленные доказательства, включая переписку и квитанции об оплате.

В январе 2025 года суд вынес решение в пользу Шахова, обязав Беседина выплатить миллион рублей основного долга, проценты и судебные издержки. Апелляция не изменила ситуацию. К моменту разбирательства Беседин уже длительное время болел. Его консалтинговая компания закрылась, а ИП было ликвидировано. Близких родственников у него не было.

«Даже выиграв суд, истец может остаться без компенсации, если у ответчика нет ликвидных активов», — отметил уголовный юрист Иван Никифоров.

