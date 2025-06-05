Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов

Утром дождь, в отдельных районах гроза

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов и выше. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.

Галия Гарифуллина