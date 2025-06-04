В Башкирии многодетные семьи получат приоритет при трудоустройстве

В Республике Башкортостан вступили в силу изменения в законе о поддержке многодетных семей. Теперь родители троих и более детей или ребенка-инвалида получат преимущество при трудоустройстве.

Поправки, принятые депутатами Курултая, направлены на улучшение социальной защиты таких семей. Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что республика активно развивает программы временного трудоустройства для граждан, испытывающих сложности с поиском работы. Теперь многодетные родители и семьи с детьми-инвалидами смогут получать работу в приоритетном порядке.

Толкачев отметил, что родителям маленьких детей и детей с серьезными заболеваниями часто трудно совмещать работу и заботу о семье. Это влияет на их финансовое положение и качество жизни. Временная занятость поможет улучшить ситуацию и даст возможность лучше обеспечивать своих детей.



