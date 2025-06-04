Сафонов получил копию кубка Лиги чемпионов в Москве

Фото: Janosch Diggelmann на Unsplash

Вратарь сборной России и парижского ПСЖ Матвей Сафонов получил копию кубка Лиги чемпионов по прибытии в Москву для участия в товарищеских матчах национальной команды. Видео с вручением трофея опубликовано на официальной странице сборной России во «ВКонтакте».

Напомним, что Сафонов недавно стал победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ. В среду он прибыл в Москву, где присоединился к тренировочному лагерю сборной.

На видеоролике заметно, что Сафонов с юмором оценил качество копии престижного трофея.

— Похоже, что-то не то, — ответил он на вопрос сотрудника сборной. — Как-то он подкрашен неровненько. Снизу еще значок [Лиги чемпионов] должен быть и чтобы была возможность на голову [кубок] ставить, — сказал он.



Рената Валеева