Полиция Перми задержала подозреваемых в незаконной активации сим-карт

В Перми сотрудники полиции задержали руководителя и работника салона мобильной связи по подозрению в незаконной активации сим-карт.

По данным пресс-службы краевого управления МВД, подозреваемые использовали персональные данные посторонних лиц и вносили изменения в базы данных для выполнения плана по активации сим-карт без ведома клиентов. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 272 УК РФ.

Подозреваемые — мужчины 1999 и 2003 года рождения — признали свою вину. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас ведется следствие.

Полиция предупреждает о рисках передачи личных данных третьим лицам, которые могут использовать их для оформления кредитов и других противоправных действий.

