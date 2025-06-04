ЧОП «Титан» попало в черный список за срыв охраны школ и детсадов Альметьевска

Пробел в защите детей: антимонопольщики наказали охранную компанию за неявку на посты

Фото: Мария Зверева

Антимонопольная служба внесла частную охранную организацию «Титан» в реестр недобросовестных поставщиков за грубое нарушение условий контрактов по охране образовательных учреждений Альметьевского района.

Компания стала третьей в списке недобросовестных охранных фирм после ООО ЧОО «Булат» и ООО ЧОО «Центурион». В мае 2025 года в Татарстанское УФАС поступило 12 обращений от школ и детских садов района.

Основные нарушения включают неявку охранников на посты в установленный срок и появление на одном из объектов человека без необходимых документов и удостоверения охранника.

Последствия для компании будут серьезными — в течение двух лет ЧОП «Титан» не сможет участвовать в государственных закупках. Антимонопольное ведомство подчеркнуло особую социальную значимость обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях.

Татарстанское УФАС призывает другие охранные компании ответственно подходить к исполнению обязательств по защите детей и объективно оценивать свои возможности в этой критически важной сфере.

Ранее «Реальное время» сообщало, что УФАС по Татарстану обнаружило, что торговые сети «Победа» и «Находка» превысили допустимый порог рыночной доли в восьми районах региона.

Дмитрий Зайцев