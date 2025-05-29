УФАС по РТ выявила превышение рыночной доли сетей «Победа» и «Находка» в восьми районах республики

Фото: Динар Фатыхов

УФАС по Татарстану обнаружило, что торговые сети «Победа» и «Находка» превысили допустимый порог рыночной доли в восьми районах региона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замруководителя ведомства Андрея Розенталя.

Согласно законодательству, торговая сеть не имеет права открывать новые магазины в тех районах, где ее доля рынка уже превышает 25% от общего объема продаж. УФАС установило, что данное ограничение распространяется на сеть «Победа» в Арском, Бавлинском, Верхнеуслонском и Спасском районах, а также на сеть «Находка» в Аксубаевском, Алькеевском, Сабинском и Нижнекамском районах.

Розенталь подчеркнул, что аналогичные требования предъявляются и к федеральным розничным сетям, однако результаты проверок в отношении них будут известны к середине лета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, татарстанское УФАС выявило нарушения в работе логистического центра сети «Светофор». Ведомство установило, что поставщикам оплачивали товары не по факту доставки, а только после их фактической продажи конечному потребителю. В некоторых случаях товары возвращались поставщикам спустя год без каких-либо расчетов.

Ранее татарстанское УФАС оштрафовало «Газпром трансгаз Казань» на 600 тыс. рублей за нарушение сроков подключения домов к газу в СНТ «Элекон» и соседних товариществах.



Рената Валеева