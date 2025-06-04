Ученые ТИУ представили новые методы борьбы с нефтяными загрязнениями

Тюменские ученые ТИУ разработали новые методы очистки загрязненного песка и морских акваторий и претендуют на патент за технологию очистки берега Черного моря от мазута.

На патентовании находится технология очистки песка с помощью низкотемпературного окислительного крекинга. Она успешно прошла испытания на берегу Черного моря. Разработку представили ученые кафедры техносферной безопасности ТИУ Юрий Сивков и Артур Никифоров. Они отметили, что метод позволяет расщеплять сложные молекулы мазута на более простые и безопасные соединения при относительно низких температурах.

Вторая разработка — «EG — Комплексная очистка морских акваторий от нефтепродуктов модифицированными природными сорбентами на основе ферромагнетиков». О ней рассказал заведующий лабораторией устойчивых водных ресурсов ТИУ Лев Максимов. Метод заключается в использовании мелкого оксида железа в виде порошка. Частицы порошка в 40—200 раз меньше толщины волоса на голове человека. Они вносятся на поверхность воды, где образуют корку на поверхности мазутного пятна. Корку можно собрать мощным магнитом.

Преимущества метода, разработанного под научным руководством Льва Максимова, заключаются в отсутствии вторичного загрязнения, природном происхождении железа, возможности регенерации сорбента и простоте использования.

