В Казани на улице Адоратского произошел обвал грунта

На улице Адоратского, 31а произошел обвал грунта из-за аварии на водопроводе. Бригада «Водоканала» уже локализовала место происшествия, пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Авария затронула водопровод диаметром 300 мм, проложенный в 1984 году на глубине более 2 метров. Для решения проблемы задействованы 15 специалистов и 10 единиц техники.

Сначала команда откачала воду, а затем начнет земляные работы, чтобы определить место утечки и характер повреждений.



Анастасия Фартыгина