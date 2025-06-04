В России продажи товаров для кемпинга выросли почти на треть

Фото: Галия Шакирова

Россияне активно отправляются в походы, что привело к росту продаж товаров для отдыха на природе на 30%. Аналитики «Авито» уточняют, что палатки занимают 22% всего объема продаж в этой категории, и в апреле — мае 2025 года их продажи выросли на 22% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, популярность набирают спальники (увеличение продаж на 28%) и коврики, или «пенки» (рост на 19%). Фонари и лампы также востребованы: их продажи выросли в два раза и на 73% соответственно.

Активный отдых на природе становится все более популярным. Путешественники часто берут с собой сапборды, байдарки и каяки. Продажи сапбордов на «Авито» возросли на 72%, рафтов — на 51%, а байдарок — на 13%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме плавательных средств, пользуются спросом и другие аксессуары, такие как насосы для лодок (+62%), весла (+35%) и спасательные жилеты (+7%).

Приготовление пищи на свежем воздухе также важно для отдыха. Продажи мангалов за год увеличились в 2,5 раза, и они составляют 10% от всех продаж товаров для кемпинга. Мебель для кемпинга, включая складные столы и стулья, стала популярнее на 43%, а походная посуда — на 17%. Продажи термокружек также удвоились.

Напомним, что в Татарстане с этого года начнут реализовывать новый проект, по которому в республике появятся детские палаточные лагеря в формате глэмпингов и кэмпингов.



Анастасия Фартыгина