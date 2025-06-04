В России создадут платформу для экзаменов мигрантов, исключающую человеческий фактор
Минобрнауки России запускает тестирование новой цифровой платформы, которая полностью исключит человеческий фактор при сдаче экзаменов мигрантами. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
— Ведется опытная эксплуатация специальной цифровой платформы, полностью исключающей человеческий фактор при приеме экзамена, — уточнил он.
Платформа направлена на повышение объективности и прозрачности экзаменационного процесса для иностранных граждан.
Напомним, что Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
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