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В России создадут платформу для экзаменов мигрантов, исключающую человеческий фактор

11:32, 04.06.2025
В России создадут платформу для экзаменов мигрантов, исключающую человеческий фактор
Фото: Ben Mullins на Unsplash

Минобрнауки России запускает тестирование новой цифровой платформы, которая полностью исключит человеческий фактор при сдаче экзаменов мигрантами. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

— Ведется опытная эксплуатация специальной цифровой платформы, полностью исключающей человеческий фактор при приеме экзамена, — уточнил он.

Платформа направлена на повышение объективности и прозрачности экзаменационного процесса для иностранных граждан.

Напомним, что Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

Анастасия Фартыгина

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