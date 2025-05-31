Минобрнауки усиливает контроль за проведением экзаменов для мигрантов

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правительство России утвердило изменения, предложенные Рособрнадзором, в процедуре проведения экзамена. Среди нововведений:

ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку;

ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку; отказ от размещения заданий тестирования в открытом доступе.



— Данные изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена, — отметили в министерстве.

Напомним, что иностранные граждане, планирующие работать в России, обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. Для этого они могут сдать соответствующий экзамен на базе одного из 92 уполномоченных государственных учреждений, расположенных во всех регионах страны. Перечень этих учреждений утвержден правительством России.

Сегодня правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от подтверждения владения русским языком трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.

Матвей Гавриков