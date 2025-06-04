В Казани возбуждено уголовное дело против «Булгар-Сервиса» за невыплату зарплаты на 4,3 млн рублей
В Казани прокуратура возбудила уголовное дело против ООО «Булгар-Сервис» из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка прокуратуры Советского района выявила, что с ноября 2024 года по май 2025 года компания задолжала заработную плату 89 работникам, в результате чего общий долг превысил 4,3 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о невыплате заработной платы. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и восстановление прав работников.
Напомним, что после проверки Нижнекамская городская прокуратура добилась выплаты более 2,1 млн рублей долга по зарплате для 43 работников ООО «Таттрансойл».
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