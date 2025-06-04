«Нефтехимик» анонсировал назначение Гришина главным тренером команды
«Нефтехимик» опубликовал видеоанонс назначения Игоря Гришина новым главным тренером команды.
— Ну, привет, Нижнекамск, — говорит Гришин на видео из аэропорта Бегишево.
Официальное объявление состоится в среду, 4 июня, на пресс-конференции с генеральным директором клуба Игорем Ларионовым.
Гришин прошедший сезон провел в статусе главного тренера петербургского «Динамо». Вместе с командой специалист дошел до полуфинала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), где проиграл клубу «Торпедо-Горький».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.