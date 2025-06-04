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«Нефтехимик» анонсировал назначение Гришина главным тренером команды

09:31, 04.06.2025
«Нефтехимик» анонсировал назначение Гришина главным тренером команды
Фото: предоставлено ВХЛ

«Нефтехимик» опубликовал видеоанонс назначения Игоря Гришина новым главным тренером команды.

— Ну, привет, Нижнекамск, — говорит Гришин на видео из аэропорта Бегишево.

Официальное объявление состоится в среду, 4 июня, на пресс-конференции с генеральным директором клуба Игорем Ларионовым.

Гришин прошедший сезон провел в статусе главного тренера петербургского «Динамо». Вместе с командой специалист дошел до полуфинала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), где проиграл клубу «Торпедо-Горький».

Зульфат Шафигуллин

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