Прокуратура через суд добилась выплат участнику СВО из Татарстана
Житель Татарстана, который участвует в специальной военной операции (СВО), обратился с жалобой на местных чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
Военный заявил, что они нарушили свои обязанности, отказав ему в единовременной денежной выплате, несмотря на усиление мер поддержки для военнослужащих и добровольцев.
Чиновники попытались обосновать свой отказ прокурорам, но их аргументы оказались неубедительными.
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