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Прокуратура через суд добилась выплат участнику СВО из Татарстана

08:25, 04.06.2025
Прокуратура через суд добилась выплат участнику СВО из Татарстана
Фото: Динар Фатыхов

Житель Татарстана, который участвует в специальной военной операции (СВО), обратился с жалобой на местных чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Военный заявил, что они нарушили свои обязанности, отказав ему в единовременной денежной выплате, несмотря на усиление мер поддержки для военнослужащих и добровольцев.

Чиновники попытались обосновать свой отказ прокурорам, но их аргументы оказались неубедительными.

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