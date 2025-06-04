Прокуратура через суд добилась выплат участнику СВО из Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Житель Татарстана, который участвует в специальной военной операции (СВО), обратился с жалобой на местных чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Военный заявил, что они нарушили свои обязанности, отказав ему в единовременной денежной выплате, несмотря на усиление мер поддержки для военнослужащих и добровольцев.

Чиновники попытались обосновать свой отказ прокурорам, но их аргументы оказались неубедительными.